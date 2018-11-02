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Причиной падения автобуса в реку в Китае стала драка

В мире 02.11.2018 | 10:06
Фото из Twitter-аккаунта PDChina
Фото из Twitter-аккаунта PDChina

2 ноября, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. Драка, возникшая между пассажиркой и водителем пассажирского автобуса, стала причиной, приведшей к падению транспортного средства в реку Янцзы на юго-западе Китая. Об этом 2 ноября сообщили местные власти.

На данный момент уже найдены тела 13 погибших, их личности установлены, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Авария произошла 28 октября, когда пассажирский автобус, двигавшийся по мосту, внезапно пересек сплошную линию, разделяющую встречные потоки и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался по полосе встречного движения. Пробив ограждение, автобус упал в реку.

Предварительное расследование показало, что в момент аварии в автобусе находились 15 человек, включая водителя автобуса.-0-

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Китай, пропавший без вести
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