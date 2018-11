Причиной падения автобуса в реку в Китае стала драка

2 ноября, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. Драка, возникшая между пассажиркой и водителем пассажирского автобуса, стала причиной, приведшей к падению транспортного средства в реку Янцзы на юго-западе Китая. Об этом 2 ноября сообщили местные власти.

На данный момент уже найдены тела 13 погибших, их личности установлены, еще два человека числятся пропавшими без вести.

Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL