Причиной падения автобуса в реку в Китае стала драка

2 ноября, Чунцин /БЕЛТА - Синьхуа/. Драка, возникшая между пассажиркой и водителем пассажирского автобуса, стала причиной, приведшей к падению транспортного средства в реку Янцзы на юго-западе Китая. Об этом 2 ноября сообщили местные власти.
На данный момент уже найдены тела 13 погибших, их личности установлены, еще два человека числятся пропавшими без вести.
Chongqing bus plunge: A fight between a passenger and the driver caused the bus to lose control and plunge into the Yangtze River, killing 15 people on board, according to a local police investigation. Video retrieved from the black box shows the last moment of the doomed bus. pic.twitter.com/hwsAjauMfL— People's Daily,China (@PDChina) 2 ноября 2018 г.
Авария произошла 28 октября, когда пассажирский автобус, двигавшийся по мосту, внезапно пересек сплошную линию, разделяющую встречные потоки и столкнулся с легковым автомобилем, который двигался по полосе встречного движения. Пробив ограждение, автобус упал в реку.
Предварительное расследование показало, что в момент аварии в автобусе находились 15 человек, включая водителя автобуса.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4085 BYN
|2.415 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1191 BYN
|2.115 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2305 BYN
|3.221 BYN
|3.234 BYN