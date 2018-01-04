Причиной пожара под Новосибирском могло стать неосторожное обращение с огнем

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В региональном главном управлении МЧС России рассказали, что неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в ангаре в Новосибирской области, сообщает ТАСС.

"На месте пожара работает следственно-оперативная группа. Дознаватели устанавливают причину трагедии. По одной из версий, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем", - говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее в экстренных службах заявили, что в результате пожара погибли 10 человек, большинство из которых граждане Китая, среди погибших также двое граждан Кыргызстана. Сейчас представители посольства Кыргызстана выясняют, есть ли среди погибших на пожаре граждане республики.

При пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек Пожар возник в ангаре, расположенном в поселке Чернореченском. Он локализован на площади 2000 кв.м. Личности погибших устанавливаются.

По словам источника, "все погибшие работали на обувном производстве и на складе. Когда начался пожар, они пытались тушить его своими силами, но отравились едкими продуктами горения и не смогли выйти".

Установлено, что общая площадь пожара составила 2 тыс. кв.м. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.-0-