Продавцы сувениров в Олимпийском парке ожидают более 10 тыс. покупателей за время Игр

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство магазина сувениров в Олимпийском парке Каннына надеется, что за три недели его посетят свыше 10 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя торгового дома.

Магазин с олимпийской атрибутикой и сувенирами находится в прибрежном кластере Игр: в Олимпийском парке Каннына рядом с хоккейным дворцом, Корейским домом и другими площадками, которые развернуты спонсорами МОК.

У входа в магазин посетителей приветствуют талисманы нынешних Игр - белый тигр Сухоран и черный медведь Пандаби. Изображения Сухорана и Пандаби есть на многих товарах. Также они представлены в виде плюшевых игрушек и значков. Из значков с Сухораном и Пандаби можно самому создать наборы, для чего к ним покупаются коробочки различного размера.

Также среди сувениров есть олимпийские кружки, перчатки (в каждой паре большой и указательный пальцы красного цвета). "В кружки вы можете наливать горячие напитки, чтобы согреться. Перчатки охотно берут, потому что из двух красных пальцев можно сделать сердечко - это ключевой момент", - отметил менеджер магазина.

Продаются и макеты олимпийского факела и арены, на которой пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады.-0-