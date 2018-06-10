Проект большого Евразийского партнерства открыт для всех стран ШОС - Путин

10 июня, Циндао /БЕЛТА - ТАСС/. Проект большого Евразийского партнерства будет открыт для всех стран ШОС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
"Россия и Китай готовят проект о Евразийском экономическом партнерстве, оно, разумеется, будет открыто для подключения всех стран ШОС", - сказал российский лидер.
Президент России назвал развитие экономических связей важным направлением деятельности ШОС. "Набирает обороты торговля и инвестиции, мы упрощаем взаимный доступ товаров и услуг, совершенствуем таможенное регулирование, устраняем избыточные административные барьеры, запускаем совместные проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства", - отметил Владимир Путин.
"Важно предпринимать и другие шаги, ведущие к наращиванию координации усилий при реализации торговых и инвестиционных проектов по линии ЕАЭС и китайской программы "Один пояс и один путь", - заявил президент России.-0-
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