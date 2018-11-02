Прокуратура Испании требует от 16 до 25 лет тюрьмы для лидеров движения за независимость Каталонии

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Испании потребовала от 16 до 25 лет тюрьмы для находящихся в предварительном заключении лидеров каталонских сепаратистов. Об этом сообщает Euronews.

Отмечается, что прокуратура Испании представила свое заключение по делу политиков, связанных с референдумом в октябре 2017 года. Им вменяется в вину мятеж (одно из самых тяжких преступлений в Уголовном кодексе Испании), а также растрата и хищение государственных средств, использованных на организацию плебисцита.

Генпрокурор просит 25 лет тюрьмы для бывшего заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса, 17 лет тюрьмы - для других вдохновителей сепаратистского движения Жорди Санчеса и Жорди Куишара - лидеров партий, выступающих за независимость от Мадрида, а также для председателя каталонского парламента Марии Карме Форкадель. 16 лет обвинение запросило для пятерых бывших региональных министров - Рауля Ромевы, Жоакима Форна, Жорди Туруя, Жосепа Руя и Долорс Бассы.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года, 90% пришедших на участки каталонцев проголосовали за независимость от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. Тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями. Подавляющее большинство стран не признали независимость Каталонии.

После смены правительства Испании в июне 2018 года Мадрид и Барселона начали переговоры. Была возобновлена работа двусторонних комиссий и состоялась личная встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса с каталонским лидером Кимом Торрой. Однако хотя Мадрид и вызвался решать любые экономические проблемы автономии, он по-прежнему не готов признать ее независимость.-0-