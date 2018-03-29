Прокуратура Кемерово начала проверку по жалобам на действия спасателей при пожаре в торговом центре

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Кемерово начала проверку по жалобам родственников людей, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.
В прокуратуру города Кемерово вечером 28 марта обратились три человека с жалобами на бездействие спасателей и сотрудников правоохранительных органов.
Жертвами пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 76 человек, в том числе 27 детей.-0-
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