Прокуратура Нидерландов: наезд фургона на участников фестиваля не был терактом

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Нидерландов опровергла версию о террористических мотивах водителя фургона, врезавшегося в группу пешеходов во время фестиваля PinkPop в Ландграафе (Нидерланды), сообщает ТАСС.
Полиция проводит техническую проверку фургона, фигурировавшего в инциденте. Следователи намерены допросить свидетелей и виновника происшествия.
В ночь на 18 июня фургон врезался в толпу пешеходов вблизи кемпинговой зоны музыкального фестиваля PinkPop. В результате один человек погиб, еще трое серьезно пострадали. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Позднее виновник сам сдался полиции в Амстердаме. Им оказался 34-летний гражданин Нидерландов.-0-
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