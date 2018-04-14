Противопожарным проверкам в ТЦ "Зимняя вишня" препятствовали - СК России

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет России располагает документом, которым была запрещена проверка в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина на встрече с родственниками погибших.

По его словам, в 2016 году была предпринята попытка проверить центр "Зимняя вишня", но не была проведена, потому что в этот процесс "вмешалось одно высокопоставленное должностное лицо". Глава СК подчеркнул, что у следствия есть акт проверки, также показывающий, что она не была завершена. Имя этого высокопоставленного чиновника не называется.

Как ранее сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев, ссылаясь на результаты проведенного экспертами МЧС моделирования ситуации, если бы в ТЦ сработали сигнализация, система оповещения, дымоудаления, автоматического пожаротушения, а также были бы открыты все эвакуационные выходы, посетители четвертого этажа беспрепятственно покинули бы все помещения. "Только в этом случае все они бы спокойно вышли за 2 минуты 25 секунд, до того как все выходы были блокированы опасными факторами пожара", - указывал Ринат Еникеев. Предварительные расчеты показали, что у посетителей четвертого этажа для самостоятельной эвакуации при неработающих системах противопожарной защиты было всего 5 минут 4 секунды. Еникеев пояснил, что именно за это время весь четвертый этаж заполнился едким дымом.

Также сообщается, что специалисты экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга уже завершили работу на месте пожара в кемеровском ТРЦ и приступили к исследованию полученных материалов в специальных лабораториях. Установлено, что ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком. "Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма", - рассказали в СК.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту трагедии расследуется несколько уголовных дел, фигурантами которых стали восемь человек, в том числе пожарный Сергей Генин, участвовавший в тушении пожара. Всем им предъявлено обвинение.-0-