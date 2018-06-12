Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень быстро - Трамп

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется очень быстро, заявил президент США Дональд Трамп на церемонии подписания совместного документа по итогам саммита КНДР и США в Сингапуре, сообщает ТАСС.
"Процесс начнется очень, очень быстро", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Подписанный в Сингапуре совместный документ очень многосторонний. "Мы подписываем очень важный документ. Достаточно всеобъемлющий", - сказал Дональд Трамп. "Мы оба очень рады чести подписать этот документ", - добавил президент США.
Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон и Пхеньян будут впечатлены результатами, которых им удастся достичь. "Отношения США и КНДР будут совершенно отличаться от того, что было до сих пор", - заявил он и отметил, что готов пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына в Белый дом.
В свою очередь Ким Чен Ын сказал, что международное сообщество увидит большие изменения по итогам саммита КНДР и США. "Мир увидит великие изменения. Хочу поблагодарить президента Трампа за то, что эта встреча состоялась", - добавил Ким Чен Ын.
Исторический саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном прошел сегодня на острове Сентоса в Сингапуре. Впервые лидеры двух государств сели за стол переговоров, которые в перспективе могут стать важнейшим шагом к установлению мира на Корейском полуострове и его денуклеаризации.-0-
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