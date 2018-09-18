Путин и Эрдоган обсудили в Сочи урегулирование кризиса в Сирии

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в Сочи урегулирование кризиса в Сирии, сообщает ТАСС.

На повестке дня были актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и проблематика сирийского урегулирования. Главной темой переговоров стали пути размежевания в Идлибе боевиков от умеренной оппозиции и мирных жителей, а также возможность проведения в этом сирийском регионе наземной антитеррористической операции.

Стороны договорились о создании вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км. Ее будут контролировать турецкие силы и российская военная полиция.

В предыдущий раз лидеры двух стран проводили переговоры на эту тему на саммите в Тегеране 7 сентября. Кроме того, в преддверии встречи Путина и Эрдогана в Стамбуле прошли переговоры внешнеполитических советников лидеров России, Германии, Турции и Франции.

Идлиб - это единственный крупный регион Сирийской Арабской Республики, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. Восстановление Дамаском контроля над провинцией, по сути, станет окончанием масштабного военного противостояния в Сирии.-0-