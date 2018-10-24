Путин и Трамп могут обсудить вопрос выхода США из ДРСМД на встрече в Париже 11 ноября

24 октября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут обсудить вопрос выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября. Об этом Владимир Путин сообщил сегодня на пресс-конференции.

Путин и Трамп могут встретиться в Париже 11 ноября "Конечно, было бы полезным продолжить прямой диалог и с президентом Соединенных Штатов, прежде всего, на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся, например в Париже", - сказал Владимир Путин.

"Надеюсь, что мы по всем этим вопросам на полях встречи в Париже 11 ноября сможем с президентом Соединенных Штатов поговорить", - сказал Владимир Путин.

Президент России добавил, что США не предъявили доказательств нарушений со стороны России ДРСМД, однако Вашингтон сам уже нарушил это соглашение. "Что является формальным предлогом для возможного выхода наших партнеров из ДРСМД? Обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но, как обычно, никаких доказательств для этого не предъявляется. А Соединенные Штаты уже его нарушили, установив систему противоракетной обороны в Румынии, использовав для этого пусковые установки Aegis, поставив их на территорию", - отметил Владимир Путин. По его словам, эти установки могут быть использованы для ударных ракет, а не для антиракет, "для этого нужно только поменять компьютерное обеспечение программ, и все". "Это работа нескольких часов, и мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны", - добавил президент России. Он также отметил, что использование США ударных беспилотных летательных аппаратов "это тоже прямое нарушение, по сути, они ничем не отличаются от ракет средней и меньшей дальности".

"Если США выйдут из этого договора, ДРСМД, самый главный вопрос - что они будут делать с этими ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально", - заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что США приняли решение по выходу из ДРСМД не сейчас, Конгресс США уже включил в бюджет страны расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по этим ракетам.

Как сообщалось, Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как Россия, по его мнению, нарушает это соглашение. При этом он допустил заключение нового соглашения о ракетах средней и меньшей дальности с Россией и Китаем в случае заверений со стороны Москвы и Пекина в том, что они прекратят разработку таких вооружений.-0-