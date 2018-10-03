Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
3 октября 2018, Ср
+7°C
Сплошная облачность EUR 2.469
USD 2.1334
RUB 3.26
Главное
Александр Лукашенко во время презентации формы Лукашенко показали форму белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх
Президент
Чиновники на местах должны видеть каждого человека и стараться ему помочь - Турчин
Общество
Белорусских педиатров будут обучать дополнительным навыкам
Общество
"Евроопт": Сельской торговле нужен новый импульс
Общество
Удаче - зеленый цвет! Покупка в "ГиперМолл" принесла пенсионерке Татьяне Трофимовой квартиру в Минске!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
"Локомотив" проиграл "Шальке", "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов
21:57 Спорт
Пенсионерка попала под трамвай в Минске
21:52 Происшествия
Кулинарный баттл и тест-драйв колясок проведут на выставке "Материнство и детство" в Минске
21:46 Регионы
Ведущие бизнес-инкубаторы России и Эстонии поделятся опытом на форуме в Минске
21:28 Экономика
IT-форум "Цифровое образование: инвестиции в будущее" пройдет в Витебске 4 октября
21:12 Технологии
Белорус погиб в ДТП в Житомирской области
21:03 Происшествия
Инновации в агропромышленном комплексе представят на международной конференции в Гомеле
20:49 Регионы
Останки двух красноармейцев обнаружены в Могилевском районе
20:42 Регионы
Экспортный потенциал Беларуси на выставке в Чехии представили 12 компаний
20:30 Экономика
БРПО и Российское движение школьников до конца года подпишут соглашение о сотрудничестве
20:21 Общество
Минсктранс с 8 и 15 октября сокращает число пригородных рейсов
20:20 Регионы
Путин подписал поправки в пенсионное законодательство
19:59 В мире
Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте
19:40 Культура
БОКК начало готовить тренеров по выявлению жертв торговли людьми по спецметодике
19:12 Общество
Всебелорусский фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья!" номинирован на премию УЕФА
19:00 Спорт
В Могилеве реализуется проект по производству заготовок из чугуна и стали
18:56 Регионы
Активисты БРСМ Минска проведут "Диалог поколений" с ветеранами комсомола
18:45 Регионы
"Витебский листопад" соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран
18:44 Культура
РЕПОРТАЖ: Скамейка из одной доски и особые драники - как семья Патапенко готовится к финалу "Властелина села"
18:44 Регионы
Бобруйская "Белшина" пробилась в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу
18:36 Спорт
Все новости
Темы
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Год малой родины Год малой родины
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Отопительный сезон Отопительный сезон
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Путин подписал поправки в пенсионное законодательство

В мире 03.10.2018 | 19:59
Владимир Путин. Фото ТАСС
Владимир Путин. Фото ТАСС

3 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России В. Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятый Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года", - говорится в документе.

Глава государства также подписал Федеральные законы "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года, а также Федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации", принятый Государственной Думой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, сообщает пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин не станет откладывать в долгий ящик свое решение относительно законов о пенсионных изменениях, которые поступят на подпись главе государства в случае его одобрения Советом Федерации.

Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил пакет законов об изменении пенсионной системы, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию и уголовное наказание за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Право на социальную пенсию по старости будут иметь нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам - 60 лет.

В России СФ одобрил закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возрастаВ России СФ одобрил закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста
Инициатива, внесенная на рассмотрение парламента президентом России, дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".

Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Еще одна поправка, принятая Госдумой, дает право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям в зависимости от количества у них детей. Сохраняются и действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60. Предусмотрены и меры дополнительной поддержки тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
законодательство, пенсии, Путин, Россия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.469 BYN 2.463 BYN 2.473 BYN
USD
2.1334 BYN 2.133 BYN 2.14 BYN
RUB
3.26 BYN 3.252 BYN 3.264 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как производят сыры в Толочинском районе
Все видео

Фотоновости

Осень в Гродно
Все фото

Инфографика

Вакцинация против гриппа В 2018 году планируется привить около 40% населения (75% среди групп риска), в том числе за счет местных бюджетов и личных средств граждан - 19%, собственных средств предприятий и организаций - 8%, республиканского бюджета - 13%.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Константин Шульган Лукашенко доложили о проекте указа по управлению использованием радиочастотного спектра
Лукашенко: Германия неизменно является одним из основных партнеров Беларуси в Европе и мире
Руководители проблемных сельхозпредприятий за их оздоровление смогут получить до 25% акций
Политика
Выступает Владимир Макей. Фото МИД Макей: мир нуждается в новом формате международных отношений
Беларусь примет участие во встрече Группы поддержки Шелкового пути на полях сессии ПА ОБСЕ
Политический диалог между Беларусью и ФРГ вышел на качественно новый уровень - Кравченко
Экономика
Фото из архива Беспошлинный лимит на международные посылки в Беларуси может быть увеличен до $200
Ведущие бизнес-инкубаторы России и Эстонии поделятся опытом на форуме в Минске
Экспортный потенциал Беларуси на выставке в Чехии представили 12 компаний
Происшествия
Фото Лидской газеты Белорус погиб в ДТП в Житомирской области
Пенсионерка попала под трамвай в Минске
Милиция в Оршанском районе изъяла у водителя 2 тыс. бутылок контрафактной водки
Общество
Чиновники на местах должны видеть каждого человека и стараться ему помочь - Турчин
БРПО и Российское движение школьников до конца года подпишут соглашение о сотрудничестве
БОКК начало готовить тренеров по выявлению жертв торговли людьми по спецметодике
Регионы
РЕПОРТАЖ: Скамейка из одной доски и особые драники - как семья Патапенко готовится к финалу "Властелина села"
Кулинарный баттл и тест-драйв колясок проведут на выставке "Материнство и детство" в Минске
Инновации в агропромышленном комплексе представят на международной конференции в Гомеле
Спорт
Фото Минспорта Белорусская делегация отправилась на III Юношеские Олимпийские игры
"Локомотив" проиграл "Шальке", "ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов
Всебелорусский фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья!" номинирован на премию УЕФА
Технологии
Фото НАН НАН Беларуси планирует развивать сотрудничество с компанией LG
IT-форум "Цифровое образование: инвестиции в будущее" пройдет в Витебске 4 октября
Представлена полноразмерная пассажирская капсула Hyperloop
Культура
Рената Санторо, Дарья Юркевич. Фото с официального сайта фестиваля Картины национального конкурса "Лістапада-2018" оценят международные эксперты
Артефакты белорусских мастеров подвойного ткачества представлены на выставке в Бресте
"Витебский листопад" соберет музыкантов, поэтов и перформеров из девяти стран
Калейдоскоп
Майя Габейра. Фото AAP Бразильская серфингистка покорила гигантскую волну и попала в Книгу рекордов Гиннесса
Сериал "Универ" официально закрыт
Филипп Киркоров спел новую версию своего хита в рекламе
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия