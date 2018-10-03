3 октября, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России В. Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", принятый Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года", - говорится в документе.

Глава государства также подписал Федеральные законы "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации", "О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)", "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации", принятые Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренные Советом Федерации 3 октября 2018 года, а также Федеральный закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации", принятый Государственной Думой 25 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации 3 октября 2018 года, сообщает пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин не станет откладывать в долгий ящик свое решение относительно законов о пенсионных изменениях, которые поступят на подпись главе государства в случае его одобрения Советом Федерации.

Совет Федерации в среду на пленарном заседании одобрил пакет законов об изменении пенсионной системы, предусматривающих повышение возраста выхода на пенсию и уголовное наказание за необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Право на социальную пенсию по старости будут иметь нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам - 60 лет.

В России СФ одобрил закон об уголовной ответственности за увольнение лиц предпенсионного возраста Инициатива, внесенная на рассмотрение парламента президентом России, дополняет Уголовный кодекс (УК) РФ новой статьей "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста".

Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин - 37 лет. Еще одна поправка, принятая Госдумой, дает право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям в зависимости от количества у них детей. Сохраняются и действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60. Предусмотрены и меры дополнительной поддержки тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет и более.-0-