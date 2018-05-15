Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 мая 2018, Вт
+13°C
Переменная облачность EUR 2.3846
USD 2.0004
RUB 3.232
Главное
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон От политики и экономики до борьбы с терроризмом - Лукашенко и Рахмон приняли совместное заявление
Президент
Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы
Политика
Беларусь ежегодно инвестирует около Br600 млн в развитие информационных технологий - Калинин
Экономика
"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!
Общество
Выставка "ТИБО" открылась в Минске
Технологии
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Зрители Каннского фестиваля уходили с фильма Ларса фон Триера
23:30 Калейдоскоп
Вулкан Карымский на Камчатке два раза за день выбросил пепел
22:56 В мире
Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам
22:24 Регионы
Юные дарования из Беларуси, России и Украины примут участие в празднике искусств в Минске
21:52 Культура
Путин подписал указ о структуре нового правительства России
21:46 В мире
Беларусь и Россия согласуют проект документа о взаимном исполнении судебных актов к концу года
21:40 Общество
Более 30 разработок представил БГУ на Национальной выставке Беларуси в Душанбе
21:18 Общество
Профсоюзы Таджикистана знакомятся с опытом белорусских коллег по защите прав работников
21:06 Общество
Инвестпотенциал Брестской области презентован в Хубэе
20:47 Экономика
Межвузовский образовательный портал по креативному образованию создан в БГУ
20:10 Общество
Книга Чингиза Айтматова на белорусском языке презентована в Минске
19:57 Культура
В Ярославле горит склад с краской
19:39 В мире
Белорусские хоккеисты проиграли словакам в последнем матче ЧМ в Дании
19:35 Спорт
Парад эксклюзивных детских колясок прошествовал по центру Гродно
19:31 Регионы
В Афганистане из-за наводнений погибли 34 человека
19:03 В мире
Автокран в Лиде повредил 12 автомобилей
19:00 Происшествия
"Удача в придачу!" - тур 68! "Мисс Беларусь" Мария Василевич разыграла квартиру в Минске, также определены владельцы трех "Хендэ Крета" от "Евроопт"!
18:55 Общество
Белорусская IT-компания разработает программно-технический блок для II Европейских игр
18:50 Технологии
Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам
18:26 Регионы
Генпрокуратура Беларуси возбудила дело в отношении должностных лиц "Мотор Сич"
18:25 Происшествия
Все новости
Сюжеты
ТИБО-2018 ТИБО-2018
Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании Чемпионат мира по хоккею-2018 в Дании
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Путин подписал указ о структуре нового правительства России

В мире 15.05.2018 | 21:46
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента России
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента России

15 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

В новом составе Кабинета Министров будет 10 вице-премьеров, в том числе один первый вице-премьер - министр финансов. "Установить, что председатель правительства России имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства России - министра финансов России, заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства - руководителя аппарата правительства", - говорится в тексте документа.

Согласно указу, в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство, вошли: министерства здравоохранения, культуры, науки и высшего образования, природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, просвещения, Министерство по развитию Дальнего Востока, Министерство по делам Северного Кавказа, министерства сельского хозяйства, спорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, труда и социальной защиты, финансов, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство экономического развития и Министерство энергетики.

В новой структуре правительства также сохранится пять министерств, руководство которыми осуществляет президент: Министерство внутренних дел, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст.

Ранее во вторник премьер Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным заявил, что предложения по персональному составу нового правительства будут внесены 18 мая.-0-

﻿
Теги
Путин, Россия
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.
Новый цех по производству азотной кислоты в ОАО "Гродно Азот" введут в эксплуатацию к концу года
Предприятия "Беллесбумпрома" за январь-март увеличили экспорт в дальнее зарубежье на 70,4%
БелАЗ впервые получит материальную компенсацию за незаконное использование его товарного знака
Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен на год
МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто
Мебельный кластер планируется создать на базе "Ивацевичдрев"
Малоритский консервный комбинат модернизирует производство детского питания
БМЗ начал выпуск продукции на восстановленном после пожара оборудовании
Слуцкий сахарорафинадный комбинат начал переработку отечественного сырья в межсезонье
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3846 BYN 2.38 BYN 2.383 BYN
USD
2.0004 BYN 2.001 BYN 2.005 BYN
RUB
3.232 BYN 3.22 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Выставка "ТИБО-2018" стартовала в Минске
Все видео

Фотоновости

Парад эксклюзивных детских колясок прошествовал по центру Гродно
Все фото

Инфографика

Беларусь - Таджикистан: торгово-экономическое сотрудничество Беларусь поставляет в Таджикистан: сахар, тракторы, ковры и напольные покрытия, стройматериалы, лекарственные средства, солод, холодильники и морозильники. Таджикистан поставляет в Беларусь: хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно нечесаное, сушеные фрукты, орехи.
Вся инфографика
Президент
Беларусь и Таджикистан договорились вывести отношения на уровень стратегического партнерства
Беларусь выиграла тендер на поставку первых четырех электробусов в Душанбе
Лукашенко и Рахмон на Национальной выставке Беларуси продегустировали новый шоколад "Президент"
Политика
Эмомали Рахмон Рахмон: Таджикистан высоко ценит достигнутый уровень многопланового сотрудничества с Беларусью
Рахмон: Беларусь была и остается важным партнером для Таджикистана
Беларусь выразила обеспокоенность эскалацией насилия в районе сектора Газа
Экономика
Леонид Заяц Беларусь предлагает Таджикистану и другим странам региона кооперацию в АПК и промышленности
Инвестпотенциал Брестской области презентован в Хубэе
Рахмон заинтересовался белорусскими лифтами и предложил наладить их сборку в Таджикистане
Происшествия
Фото из архива Троллейбус загорелся в центре Бреста
Автокран в Лиде повредил 12 автомобилей
Генпрокуратура Беларуси возбудила дело в отношении должностных лиц "Мотор Сич"
Общество
Фото из архива В Беларуси сегодня отмечают День семьи
Беларусь и Россия согласуют проект документа о взаимном исполнении судебных актов к концу года
Более 30 разработок представил БГУ на Национальной выставке Беларуси в Душанбе
Регионы
РЕПОРТАЖ: Владелец агроусадьбы восстанавливает старую мельницу в Поставском районе
Ордена Матери вручены 33 многодетным минчанкам
Парад эксклюзивных детских колясок прошествовал по центру Гродно
Спорт
Во время матча. Фото ФК "Динамо-Минск" Минское "Динамо" победило "Луч" в матче 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси
Белорусские хоккеисты проиграли словакам в последнем матче ЧМ в Дании
Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла на турнире в Риме
Технологии
Выставка "ТИБО" открылась в Минске
Белорусская IT-компания разработает программно-технический блок для II Европейских игр
Xiaomi представила новую модель детских часов – Mi Bunny Children Phone Watch 2C
Культура
"Славянский базар в Витебске" в 2018 году побьет прошлогодний рекорд проектов
Юные дарования из Беларуси, России и Украины примут участие в празднике искусств в Минске
Книга Чингиза Айтматова на белорусском языке презентована в Минске
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 14 по 20 мая
Зрители Каннского фестиваля уходили с фильма Ларса фон Триера
Певицу Адель признали самой богатой молодой исполнительницей Великобритании
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Вадим Богуш,
Валерий Голубовский 17 мая, 12:00 WorldSkills Belarus 2018. Профессиональные кадры для инновационной экономики Пресс-конференция Руслан Михалевич,
Игорь Сафонов 15 мая Совершенствование системы обращения с отработанными маслами в Беларуси как часть плана действий по переходу к зеленой экономике Пресс-конференция Сергей Попков 10 мая Роль информационно-коммуникационных технологий в развитии цифровой экономики в Беларуси Пресс-конференция Андрей Филипенко,
Сергей Левчик,
Дмитрий Ритвинский 4 мая Национальное кадастровое агентство Госкомимущества как участник цифровой трансформации в Беларуси Пресс-конференция Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов 28 апреля Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Газета 7 дней
28 петель для торопыжки
Воспитание классикой
Безналичные платежи
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ЖУК. Три модели для педагогики
Александр ТИТОК. Радиоактивные раны сами не затянутся
Сергей СОЛОДОВНИКОВ. Код Джона Кейнса
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия