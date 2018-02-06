Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Действующий президент России Владимир Путин сегодня зарегистрирован кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах. Соответствующее постановление принято сегодня Центризбиркомом РФ, сообщает БЕЛТА.

"Центральная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина", - указано в постановлении ЦИК.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, еще пять кандидатов успешно прошли этап проверки подписей избирателей: выявленный процент недействительных подписей позволяет их зарегистрировать. В настоящий момент зарегистрированы только два кандидата от парламентских партий: Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР), по закону им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Таким образом, в предвыборной гонке остаются восемь кандидатов.

7 февраля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще трех кандидатов в президенты: Григория Явлинского ("Яблоко"), Бориса Титова ("Партия роста") и Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"). Планируется, что вопрос о регистрации еще двух кандидатов - Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Максима Сурайкина ("Коммунисты России") будет рассмотрен Центризбиркомом 8 февраля.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.-0-