Разногласия в современном мире нужно решать путем переговоров, а не санкциями - глава МВД Италии

25 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. Разногласия и противоречия в современном мире нужно решать за столом переговоров, а не посредством санкций и иного давления. Такое мнение высказал сегодня министр внутренних дел, заместитель председателя Совета Министров Италии Маттео Сальвини во время XI Евразийского экономического форума в Вероне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для решения вопросов и противоречий в наше время не нужны танки, войны и экономические санкции. Это непродуктивно", - убежден Маттео Сальвини.

Мэр Вероны Федерико Сбоарина также подчеркнул важность отхода от политики санкций во взаимоотношениях между странами. "Цель Евразийского экономического форума в Вероне - способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между государствами и регионами, выведение деловых контактов на новый уровень. Очень хотелось бы, чтобы Верона стала настоящими воротами, которые будут открывать для бизнеса возможности для тесного взаимодействия, успешной работы в России и в Большой Евразии в целом", - сказал он.

"Санкции, введенные в отношении России, привели к тому, что бизнесу приходится оглядываться на политику. И вместо того, чтобы развивать интенсивные отношения, а итальянские предприниматели имеют большой интерес к широкомасштабной работе в России, деловые круги вынуждены ориентироваться на некоторые ограничения. Нужно приложить все усилия, чтобы данная ситуация изменилась", - добавил мэр Вероны.

25-26 октября Верона принимает XI Евразийский экономический форум. Главные вопросы, предложенные для обсуждения участникам мероприятия, - формирование экономики доверия от Атлантики до Тихого океана, обеспечение энергетической безопасности, внедрение инноваций, новые возможности финансовых институтов.-0-