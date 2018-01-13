Рекордные снегопады обрушились на Японию, есть жертвы

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордные снегопады обрушились на северо-западную часть Японии, есть жертвы, сообщают информагентства.

Пока есть информация о двух погибших в японских префектурах Фукуи и Исикава. В списке пострадавших - еще почти два десятка человек, сообщили местные власти.

Высота снежного покрова в отдельных районах достигла почти одного метра. В некоторых регионах среднегодовая норма осадков уже превышена в 10 раз.

Стихия повлияла на транспортное сообщение - затруднено движение на автомобильных дорогах, сложные погодные условия спровоцировали ряд ДТП. Отмечаются задержки авиарейсов, а также поездов - один из них застрял в плену на несколько часов. Многие школы были вынуждены отменить занятия, а на острове Хоккайдо школьникам на экзамен помогали добираться полицейские на своих патрульных машинах.

Синоптики прогнозируют, что сильные снегопады продолжатся до 15 января.-0-