Рекордный снегопад обрушился на запад Канады

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордный снегопад обрушился на канадский город Калгари (провинция Альберта), сообщает телеканал CBC News.

Непогода 2 октября значительно осложнила жизнь горожанам. Снег на дорогах привел к тому, что образовались пробки, более 80 автобусов не следовали по расписанию.

По информации газеты Calgary Herald, зафиксировано более 260 ДТП, пострадали 17 человек. На расчистку Калгари от снега была направлена вся имеющаяся снегоуборочная техника, а также мобилизованы бригады пожарных и спасателей. Городские власти ввели временный запрет на парковку автомобилей на всех крупных улицах мегаполиса.

По данным Национального метеобюро Канады, 2 октября на юго-западе провинции Альберта выпало 30 см снега. Это является рекордом для октября за всю историю наблюдений за погодой, которые ведутся с 1881 года. Прежний рекорд был установлен в Калгари 4 октября 1914 года. Тогда выпало 29,7 см снега.-0-