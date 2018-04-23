Республика Корея и КНДР окончательно согласовали условия проведения межкорейского саммита

23 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Представители Республики Корея и КНДР окончательно согласовали условия проведения межкорейского саммита. Об этом заявил официальный представитель администрации президента Республики Корея.
Встреча лидеров КНДР Ким Чен Ына и Республики Корея Мун Чжэ Ина начнется утром 27 апреля и будет включать в себя официальный ужин на южнокорейской стороне пограничного пункта Пханмунджом.
Данные решения были приняты во время рабочих переговоров представителей двух стран. В общей сложности стороны провели три раунда переговоров по вопросам безопасности, протокола и освещения саммита в СМИ. Окончательное решение было достигнуто сегодня.
Кроме того, ранее северокорейская сторона дала официальное согласие на проведение трансляции встречи в прямом телевизионном эфире. С этой целью южнокорейским журналистам будет открыт доступ в северную часть Пханмунджома.-0-
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