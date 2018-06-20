Республика Корея отложила военные учения в пользу диалога с КНДР

20 июня, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея отложила военные учения, запланированные на следующей неделе, чтобы не мешать переговорам с КНДР. Об этом сообщает официальный представитель Министерства обороны страны.

"Мы решили отложить учения, - сообщает источник. - Мы рассмотрим варианты того, как провести их в самое подходящее время и самым оптимальным образом".

Учения Taegeuk были назначены на 26 июня и должны были продлиться три дня. Они проводятся ежегодно с 1995 года под командованием Комитета начальников штабов ВС Республики Корея в мае или июне. До этого учения никогда не переносились.

Ранее Республика Корея и США объявили о решении отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове.-0-