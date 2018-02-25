Республика Корея сообщила о готовности КНДР развивать отношения с США

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Делегация КНДР согласилась параллельно развивать отношения с Республикой Корея и США. Об этом заявил сегодня официальный представитель президента Республики Корея Ким Ый Гем по итогам встречи с представителями КНДР, сообщает ТАСС.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин указал, что диалог между США и КНДР с целью улучшения двусторонних отношений и фундаментального решения проблем Корейского полуострова должен начаться как можно скорее, проинформировал представитель лидера страны.
По его словам, в ответ представители КНДР "согласились, что отношения Корейской Народно-Демократической Республики и США должны развиваться параллельно с взаимоотношениями Пхеньяна и Сеула, и у Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США".
Делегация чиновников из КНДР в составе восьми человек прибыла в Республику Корея, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Делегацию возглавил заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль.-0-
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