Республика Корея увеличит срок пребывания иностранцев на время Олимпийских игр

8 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея увеличит срок пребывания в стране для иностранных гостей на время Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщило Министерство юстиции Республики Корея.
Иностранным посетителям при краткосрочном пребывании или безвизовом путешествии разрешается пребывание на срок до 90 дней. По данным министерства, специальное разрешение позволит иностранцам продлить период своего пребывания на 30 дней - до 120. Для этого иностранные граждане должны подать заявку в иммиграционный центр Республики Корея и предоставить необходимые документы - входные билеты на игры.
Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3951 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9974 BYN
|1.997 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.4936 BYN
|3.475 BYN
|3.49 BYN