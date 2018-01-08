Республика Корея увеличит срок пребывания иностранцев на время Олимпийских игр

8 января, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Республика Корея увеличит срок пребывания в стране для иностранных гостей на время Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщило Министерство юстиции Республики Корея.

Иностранным посетителям при краткосрочном пребывании или безвизовом путешествии разрешается пребывание на срок до 90 дней. По данным министерства, специальное разрешение позволит иностранцам продлить период своего пребывания на 30 дней - до 120. Для этого иностранные граждане должны подать заявку в иммиграционный центр Республики Корея и предоставить необходимые документы - входные билеты на игры.

Открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане состоится 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.-0-