Республика Корея ввела запрет на анонимную покупку криптовалют

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея вступил в силу запрет на использование анонимных банковских счетов для транзакций криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Правительство приняло эти меры, чтобы предотвратить отмывание денег при помощи цифровых активов.

Согласно принятому ранее закону, криптовалютные биржи обязаны передавать данные о транзакциях банкам, что даст правительству возможность ввести налоги на доход от торговли цифровыми валютами. Некоторые трейдеры полагают, что новых инвесторов будут привлекать только четыре крупнейшие криптовалютные биржи страны - Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit, так как банки не заинтересованы в осуществлении транзакций с мелких и средних бирж.

Правительство Республики Корея 11 января обнародовало планы запрета торговли криптовалютой. Это спровоцировало падение курсов более чем на 12%, что вызвало недовольство инвесторов. Под давлением общественности правительство отказалось от запрета и разрабатывает другие ограничительные меры, чтобы взять криптовалютные операции под контроль. В настоящее время верификация счетов на биржах страны недоступна для несовершеннолетних лиц и иностранных граждан.

Республика Корея занимает около 20-25% от общемирового рынка виртуальных валют по объему заключенных сделок. В стране действует около 20 криптовалютных бирж. В декабре 2017 года объем операций на них составил $52,2 млрд, не менее миллиона граждан страны вложили свои средства в виртуальные деньги.-0-