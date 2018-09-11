11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим ЧП объявлен в Вашингтоне из-за приближения урагана "Флоренс", сообщает информагентство "РИА Новости".

Отмечается, что об объявлении режима ЧП мэр американской столицы Мюриэль Боузер написала в Twitter.

Ранее аналогичные решения приняли штаты Северная, Южная Каролина, Виргиния и Мэриленд.

Ураган "Флоренс" относится к четвертой категории из пяти возможных, приближается к атлантическому побережью США. Предполагается, что он достигнет берега в районе Северной или Южной Каролины в пятницу.-0-