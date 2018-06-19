РФ в ближайшее время введет пошлины на ввоз американских товаров

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия в ближайшее время введет пошлины на ввоз американских товаров, имеющих аналоги на рынке РФ, в ответ на пошлины США на сталь и алюминий. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Министр также отметил, что дополнительные пошлины на ввоз товаров из США не повлияют на макроэкономические показатели России.

Окончательный список пошлин для товаров из США будет сформирован в ближайшее время. По словам Максима Орешкина, на это потребуется несколько дней.-0-