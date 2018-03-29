Рижские депутаты выплатят 50 тыс. евро семьям погибших в Кемерово

Рижские депутаты окажут материальную помощь семьям погибших в результате трагедии в Кемерово в размере 50 тыс. евро. Сообщение об этом опубликовал в своем официальном аккаунте на Facebook мэр города Рига Нил Ушаков.

По его словам, такую инициативу поддержали многие депутаты Рижской думы. В четверг, 29 марта, решение будет рассмотрено на Финансовом комитете.

Ранее сообщалось, что семьям погибших в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» выделят 76 млн российских рублей.

В результате трагедии, произошедшей в Кемерово, по последним данным погибли 64 человека, среди которых среди которых 41 ребенок. Пострадали 76 человек.