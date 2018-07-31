Rolls-Royce королевы Елизаветы II выставлен на аукцион

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II выставила на торги редкую модель Rolls-Royce The Phantom IV State Landaulette, сообщают информагентства.
Предварительная стоимость королевского автомобиля превышает $2,6 млн. В 1950 году было произведено всего 18 машин этой модели. Авто, принадлежавшее королевской чете в течение 40 лет, имеет высокие сиденья и большие окна, чтобы монаршие особы, сидя в салоне Rolls-Royce, были на виду у публики. Машина также оснащена баром с напитками.
Сообщается, что автомобиль будет представлен на аукционе Bonhams. Глава торгового дома Малкольм Барбер отметил, что машины столь высокого класса редко появляются на открытом рынке. По его словам, лимузины Rolls-Royce, которые создаются компанией для особых клиентов, являются наиболее значимыми моделями фирмы.
На аукцион также выставлен Rolls-Royce Centenary Silver Spur Saloon 1985 года выпуска, на котором ездила принцесса Диана. Он оценивается в $104,8-131 тыс.-0-
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