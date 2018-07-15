15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия передала Катару эстафету чемпионата мира по футболу, сообщают информагентства.

Cимволическая церемония передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу 2022 года прошла сегодня в Кремле. Президент России Владимир Путин в присутствии президента ФИФА Джанни Инфантино передал эмиру Катара Тамиму бен Хамад Аль Тани красно-белый мяч с символикой ЧМ-2018. Сегодня этим мячом сыграют сборные Франции и Хорватии в финале мундиаля в "Лужниках."

Владимир Путин выразил уверенность, что Катар проведет спортивное первенство в 2022 году на высоком уровне. Россия готова поделиться опытом организации чемпионата.

ЧМ по футболу в Катаре пройдет 21 ноября - 18 декабря 2022 года.-0-