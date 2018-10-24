Россиянин вез через границу мертвую жену под видом спящей

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданин России пытался перевезти через российско-украинскую границу труп жены. Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Инцидент произошел на пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области. На территорию Украины направлялся автомобиль Ford с российскими госномерами. За рулем был гражданин России, рядом, на пассажирском сиденье, - его сын, гражданин Украины. Внимание украинских пограничников привлекла пассажирка на заднем сиденье, которая "спала", пристегнувшись ремнями безопасности.

При осмотре автомобиля выяснилось, что пассажирка мертва. Водитель Ford предоставил пограничникам свидетельство о смерти жены, выданное в России 22 октября, и рассказал, что собирался доставить труп жены на ее родину в Запорожскую область, чтобы похоронить.

Проводятся следственные действия. Рассматривается вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела по статье "Умышленное убийство".-0-