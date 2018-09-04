Российские банки терпят убытки из-за массового вброса фальшивок в банкоматы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания NCR, занимающаяся производством банкоматов в России, сообщила о массовом вбросе в банкоматы фальшивых купюр номиналом 5 тыс. российских рублей. Проблема затронула только те устройства, которые оснащены устаревшей системой для проверки банкнот, пишет российская газета "Ведомости".

В ближайшее время программное обеспечение будет перенастроено. Пока проблема окончательно не устранена, ряд банков прекратил прием пятитысячных купюр в банкоматы с системой проверки старого образца.

По предварительным данным, убытки банков в создавшейся ситуации исчисляются миллионами рублей.

Как сообщает издание, вброс фальшивых банкнот в банкоматы является редкостью. Задержать мошенников в данном случае будет сложно: придется приложить серьезные усилия, чтобы установить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, поскольку они перемешаны в кассете банкомата с настоящими.-0-