Российские отели оштрафованы на почти $140 тыс. за завышение цен к ЧМ-2018

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роспотребнадзор провел проверку отелей перед Чемпионатом мира по футболу в России, в результате чего общая сумма штрафов за завышение цен составила более 8,7 млн российских рублей (около $140 тыс.), сообщает ТАСС.

Начиная с февраля 2018 года были проинспектированы 18,5 тыс. гостиниц и отелей в регионах проведения чемпионата. При этом Роспотребнадзор выявил 704 случая завышения цен гостиницами перед чемпионатом мира по футболу в России, 55 из них - за неделю.

Помимо указанных нарушений было зафиксировано 173 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении обязательной классификации на "звездность": определенное количество "звезд" должно быть присвоено отелю в зависимости от уровня оказываемых услуг.

По итогам более чем 1,5 тыс. проверок возбуждено более 1,8 тыс. дел об административных правонарушениях.

Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.-0-