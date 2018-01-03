Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии из-за неисправности, два пилота погибли

3 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило сегодня Минобороны РФ.
"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - добавили в Минобороны РФ.-0-
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