Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии из-за неисправности, два пилота погибли

3 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение 31 декабря из-за технической неисправности при выполнении перелета на аэродром Хама в Сирии. Об этом сообщило сегодня Минобороны РФ.

"При совершении жесткой посадки в 15 км от аэродрома назначения оба пилота погибли. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

"Никакого огневого воздействия по Ми-24 не было", - добавили в Минобороны РФ.-0-