Ростуризм исключил "Натали Турс" из федерального реестра туроператоров

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс", сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.

Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Панорама Тур", "Агентство путешествий "Натали" и "Туроператор "Натали турс".

В соответствующем приказе Ростуризма поясняется, что основанием для такого решения стало объявление "Натали Турс" об аннулировании всех своих туров с 4 июля.-0-