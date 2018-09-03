Ростуризм исключил "Натали Турс" из федерального реестра туроператоров

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключило из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, работающих под брендом "Натали Турс", сообщает ТАСС со ссылкой на сайт ведомства.
Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью "Панорама Тур", "Агентство путешествий "Натали" и "Туроператор "Натали турс".
В соответствующем приказе Ростуризма поясняется, что основанием для такого решения стало объявление "Натали Турс" об аннулировании всех своих туров с 4 июля.-0-
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