Ryanair отменит 190 рейсов 28 сентября из-за забастовки

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair 28 сентября намерены провести очередную забастовку, сообщает Reuters.
Акции пройдут в Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Испании и Португалии.
В связи с этим директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс объявил, что авиакомпания отменяет 190 рейсов из 2400. Пострадают 30 тыс. пассажиров. Всего в течение дня перевозчик должен был обслужить 450 тыс. клиентов.
Пассажиров за три дня уведомили об аннулировании билетов.
Забастовки пилотов и бортпроводников одной из крупнейших авиакомпаний в Европе продолжаются уже больше года. Руководство Ryanair заявило, что в последние недели добилось значительного прогресса в профсоюзных переговорах и предложит улучшенные условия сотрудникам из пяти стран.-0-
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