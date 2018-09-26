Ryanair отменит 190 рейсов 28 сентября из-за забастовки

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair 28 сентября намерены провести очередную забастовку, сообщает Reuters.

Акции пройдут в Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Испании и Португалии.

В связи с этим директор компании по маркетингу Кенни Джейкобс объявил, что авиакомпания отменяет 190 рейсов из 2400. Пострадают 30 тыс. пассажиров. Всего в течение дня перевозчик должен был обслужить 450 тыс. клиентов.

Пассажиров за три дня уведомили об аннулировании билетов.

Забастовки пилотов и бортпроводников одной из крупнейших авиакомпаний в Европе продолжаются уже больше года. Руководство Ryanair заявило, что в последние недели добилось значительного прогресса в профсоюзных переговорах и предложит улучшенные условия сотрудникам из пяти стран.-0-