С острова в Финском заливе вертолетами вывезли зенитную батарею

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты вывезли с острова Большой Тютерс в Финском заливе батарею немецких зенитных пушек FlaK 18 времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что экипажи вертолетов Ми-26 Западного военного округа провели уникальную операцию по перевозке на внешней подвеске крупногабаритного и нестандартного груза - исторических артефактов времен Великой Отечественной войны, в том числе батареи немецких зенитных пушек FlaK 18. Проведение операции осложнили рельеф местности, резкий порывистый ветер. Артефакты в будущем станут музейными экспонатами.

Немецкая зенитная батарея на острове Большой Тютерс была обнаружена летом этого года в рамках экспедиции "Гогланд-2018" под песком, слой которого составил от 3 до 5 м.-0-