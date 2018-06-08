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Саммит G7 открывается в Канаде

В мире 08.06.2018 | 10:45

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневный саммит стран "Большой семерки" (G7) стартует сегодня в канадском курортном городке Ла Мальбе (провинция Квебек). Об этом сообщает ТАСС.

Главы государств Группы семи мира соберутся в отеле Fairmont Le Manoir Richelieu. Проходить 44-й саммит будет на фоне усиливающихся разногласий между США и остальными членами этого неформального объединения.

Раскол в "Большой семерке" был зафиксирован еще в итоговом коммюнике прошлогодней встречи в итальянской Таормине, где лидеры впервые не смогли достичь понимания по всем пунктам повестки дня. Тогда камнем преткновения стало намерение США выйти из-под действия Парижского соглашения по климату. За прошедшие 12 месяцев список разногласий между президентом США Дональдом Трампом и лидерами остальных шести государств лишь расширился. Сначала Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, несмотря на протесты Берлина, Парижа и Лондона, а затем объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия, в том числе для продукции из стран ЕС и Канады. Этот шаг экономисты охарактеризовали как начало торговых войн между странами Запада.

Нынешняя встреча G7 проводится накануне первого в истории саммита США и КНДР, который состоится 12 июня в Сингапуре. Впрочем, по оценке экспертов, позиция "Семерки" в данном случае особой роли не играет, последнее слово в этом вопросе за участниками планируемой встречи - Вашингтоном и Пхеньяном.

Эксперты не исключают, что по итогам саммита в Канаде из-за разногласий между участниками вообще не удастся подготовить итоговое коммюнике.

Для совсем недавно возглавившего правительство Италии Джузеппе Конте это будет первый саммит G7. Именно к нему, как ожидается, будет привлечено особое внимание. На этой неделе Джузеппе Конте обещал выступать против антироссийских санкций, заявил об открытости Италии для России, но при этом подчеркнул, что его страна останется членом Североатлантического альянса, а Вашингтон Рим по-прежнему рассматривает как "традиционно привилегированного партнера".

Состав других участников саммита не претерпел изменений по сравнению с 2017 годом. В Ла Мальбе приедут Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Японии Тереза Мэй и Синдзо Абэ, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. По приглашению премьер-министра Канады Джастина Трюдо саммит посетят лидеры Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Республики Маршалловы Острова, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские Острова, ЮАР и Ямайки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует принять участие во встрече, посвященной сохранению экологии океанов, морей и прибрежных зон, а также провести двусторонние встречи с Трюдо и другими главами государств и правительств, которые будут присутствовать на саммите. В Канаду, как ожидается, прибудут руководители Евросоюза, главы МВФ, Всемирного банка и ОЭСР.

Несмотря на всю остроту международных тем, премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерен поставить во главу угла саммита свою "прогрессивную повестку". В частности, он планирует уделить внимание гендерному равенству и правам женщин. При формировании кабинета министров в 2015 году он руководствовался именно этими принципами, половина его команды женщины. В марте 2017 года Трюдо объявил, что Оттава в течение трех лет потратит $650 млн на программы защиты сексуального и репродуктивного здоровья женщин. В 2018 году по инициативе канадского премьера был создан Специальный гендерный совет, который будет давать рекомендации по всей повестке 44-го саммита G7. Не менее важными темами глава правительства Канады считает вопросы "чистой энергии и изменения климата". Трюдо является активным сторонником Парижского соглашения по климату, и он был очень разочарован решением президента США выйти из него, а теперь надеется предпринять новую попытку переубедить хозяина Белого дома. Также канадский лидер на форуме проведет специальную сессию, посвященную проблемам мирового океана и его загрязнения.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Канада стала председателем в G7 с 1 января 2018 года.-0-

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Теги
встречи, Канада, переговоры, саммиты
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