Саммит НАТО должен преодолеть все разногласия между США и Европой - Столтенберг

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча глав государств и правительств НАТО должна преодолеть все разногласия между США и Европой. Об этом заявил сегодня генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Между союзниками остаются разногласия, но я уверен, что саммит может достичь результата и снять разногласия между странами Европы и США", - сказал он.

Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что государства альянса добились самого большого в последнем поколении увеличения своих военных расходов и что они смогут достичь взаимопонимания по этой теме.

Ранее генсек НАТО признал, что между союзниками остаются серьезные разногласия по газу и вокруг российского проекта газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, он указал, что торговые войны США и ЕС не способствуют взаимопониманию в альянсе.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет поднять свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь 8 членов НАТО тратят на оборону более 2% ВВП. Военный бюджет США составляет около 3,58% от ВВП, Германии - 1,2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп обещал поднять этот вопрос 11-12 июля 2018 года в Брюсселе, где проходит очередной саммит НАТО.-0-