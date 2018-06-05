Саммит ШОС в Циндао станет первой встречей лидеров "Шанхайской восьмерки" - генсек

5 июня, Пекин /БЕЛТА - ТАСС/. Предстоящий саммит ШОС в Циндао войдет в историю организации как первая встреча лидеров государств - членов этой организации в формате большой "Шанхайской восьмерки". Об этом сегодня в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов.

"Это событие откроет новый этап развития ШОС. Полагаю, что главной характеристикой этого этапа станут возрастающие роль и значение ШОС в глобальных делах", - отметил Рашид Алимов.

По его словам, в период между саммитами ШОС в Астане в 2017 году и предстоящим саммитом в Циндао пройдена значительная по содержанию дистанция. "Как итог - в повестке дня предстоящего заседания Совета глав государств ШОС около 20 документов, затрагивающих практически все аспекты региональной и международной повестки дня: от бескомпромиссной борьбы с терроризмом и противодействия экстремизму до расширения сотрудничества в экономике, торговле, охране окружающей среды", - сказал Рашид Алимов.

Главным итоговым политическим документом саммита станет Циндаоская декларация. "В этом важнейшем документе будут зафиксированы консолидированные оценки глав государств ШОС текущей ситуации в регионе и мире, сформулированы подходы ШОС к решению актуальных региональных и глобальных проблем, а также обозначены магистральные направления работы организации на ближайшую перспективу. Его комплексный характер подразумевает, что в нем найдут отражение все сюжеты мировой политики, которые сегодня находятся в поле пристального внимания объединения", - пояснил генсек ШОС.

Он обратил внимание, что Шанхайская организация сотрудничества стала востребованной площадкой для сопряжения национальных интересов государств-членов с общерегиональными. "С вступлением в ШОС крупнейших государств Азии - Индии и Пакистана - организация превратилась в крупнейшее в мире трансрегиональное объединение и по общей площади входящих в него государств, и по общей численности населения, и по экономическому потенциалу, - подчеркнул Алимов. - ШОС сегодня приобрела глобальный профиль и ее влияние на судьбы мира будет со временем только возрастать, а с учетом тех ценностей, которые совместно продвигают государства-члены на международной арене, организация будет способствовать строительству международных отношений нового типа, воплощающих взаимное уважение, справедливость, равенство и взаимовыгодное сотрудничество".

Саммит ШОС в Циндао (китайская восточная провинция Шаньдун) пройдет 9-10 июня.-0-