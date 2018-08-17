Самолет экстренно приземлился в Перу из-за сообщения о бомбе

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет, направляющийся из Лимы (Перу) в Сантьяго (Чили) совершил экстренную посадку в аэропорту перуанского города Писко из-за сообщения о бомбе на борту самолета. Об этом сообщает министерство транспорта и связи Перу.

По данным ведомства, в центр контроля полетов Чили поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о том, что в самолете компании Latam LA2369 находится бомба.

"Экипаж самолета сообщил о своем решении направиться в международный аэропорт Писко для посадки", - сообщается на сайте министерства.

На данный момент самолет уже приземлился, была произведена эвакуация. Пострадавших нет.

Всех пассажиров на автобусах доставят обратно в столицу Перу, чтобы они смогли улететь на другом самолете компании.-0-