Самолет разбился в Украине во время учений

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Су-27 разбился сегодня в Винницкой области Украины во время учебно-боевого полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Сегодня около 17 часов в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

По неофициальным данным, оба пилота Су-27 погибли. Авария произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".-0-