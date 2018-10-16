Самолет разбился в Украине во время учений

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Су-27 разбился сегодня в Винницкой области Украины во время учебно-боевого полета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Сегодня около 17 часов в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27. Осуществляются поисково-спасательные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.
По неофициальным данным, оба пилота Су-27 погибли. Авария произошла во время международных учений "Чистое небо-2018".-0-
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