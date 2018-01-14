Самолет скатился с обрыва возле аэропорта турецкого города Трабзон

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus скатился с обрыва возле аэропорта турецкого города Трабзон, сообщают информагентства.
ЧП произошло в ночь на 14 января. На борту самолета находились 162 человек. Воздушное судно выехало со взлетно-посадочной полосы и скатилось с обрыва. Пострадавших нет.
На фотографиях, которые опубликовали средства массовой информации, запечатлено, как самолет остановился на середине склона, зависнув над Черным морем.
Аэропорт уже возобновил работу. Причины ЧП выясняются.-0-
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