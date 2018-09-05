Самолеты ВКС России нанесли удар по боевикам в Идлибе

5 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Самолеты ВКС России 4 сентября нанесли удар по боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 точечными ударами уничтожили цех, в котором боевиками "Джебхат ан-Нусры" осуществлялась сборка ударных БПЛА и склад со взрывчатыми веществами, которыми начинялись СВУ (самодельные взрывные устройства) для беспилотников", - сказал Игорь Конашенков. Также многоцелевым истребителем Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы террористов.

Зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) террористов. За последний месяц в районе российской авиабазы уничтожено и обезврежено 47 БПЛА боевиков.

Всего 4 сентября по боевикам наносили удары четыре самолета российской авиагруппы с Хмеймима. "Удар наносился по дислоцированным вне населенных пунктов складам террористов, где хранились беспилотные летательные аппараты, а также по выявленным районам запуска ударных беспилотников для проведения террористических атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама", - сообщил Конашенков.

Все удары российской авиации наносились исключительно по выявленным и подтвержденным по нескольким каналам объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов, отметил официальный представитель российского ведомства.-0-