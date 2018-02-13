"Саратовские авиалинии" выплатят матпомощь семьям погибших членов экипажа Ан-148

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
12 марта 2018, Пн
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4314
USD 1.9589
RUB 3.4482
Главное
Александр Лукашенко. Фото из архива Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Президент
Белоруска Светлана Сахоненко завоевала золото в Пхенчхане-2018
Спорт
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Президент
"Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
Общество
Время удачи – 18.20! Сегодня Ольга Плотникова в прямом эфире ОНТ разыграет квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону три "Ниссан Джук"!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
11:21 Президент
КГК выявил факты бесхозяйственности при сохранности госжилфонда в Гомельской области
11:20 Регионы
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта
11:19 Общество
Следователи проводят проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле
11:10 Происшествия
Белорус Иван Баранчик победил россиянина и претендует на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF
11:09 Спорт
ФОТО: Лучшие парикмахеры Могилевской области соревновались в конкурсе профмастерства
11:07 Заголовки новостей
Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
11:04 Президент
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
11:01 Технологии
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Последнее задание выполнить было невозможно…
10:59 Общество
Генсек ОПЕК посетит с визитом Азербайджан
10:51 Азербайджан
ФОТО: Фестиваль "Пуримшпиль" прошел в Витебске
10:50 Заголовки новостей
Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине
10:49 Общество
Широкомасштабные военные учения начались в Азербайджане
10:48 Азербайджан
Двое мужчин разбились насмерть на снегоходе в Миорском районе
10:46 Происшествия
Девять туристов стали жертвами лесного пожара в Индии
10:42 В мире
ФОТО: Выставка живописи "WoMEN" открылась в художественном музее Брестской крепости
10:36 Заголовки новостей
Уголовное дело о провозе через таможенную границу ЕАЭС галлюциногенных грибов направлено в суд
10:24 Происшествия
ФОТО: Ледовый каток по ул. Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности
10:24 Заголовки новостей
Белорусская делегация провела переговоры в Аргентине и Уругвае о расширении сотрудничества
10:17 Экономика
ФОТО: Кубок по восточным танцам прошел в Витебске
10:06 Заголовки новостей
Все новости
Сюжеты
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
8 Марта 8 Марта
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Саратовские авиалинии" выплатят матпомощь семьям погибших членов экипажа Ан-148

В мире 13.02.2018 | 07:43
На месте происшествия. Фото Reuters
На месте происшествия. Фото Reuters

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выплатит по 1 млн российских рублей семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В целях оказания единовременной материальной помощи семьям погибших работников АО "Саратовские авиалинии" в результате крушения в районе Раменского (Московская область) 11 февраля 2018 года воздушного судна АН-148В принято решение о выплате единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей семьям погибших членов экипажа АО "Саратовские авиалинии", - говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили на месте крушения в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета Ан-148 и свыше 1,4 тыс. фрагментов тел погибших. Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются. В них задействованы более 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.

Также сообщается, что США готовы оказать российским властям помощь в расследовании крушения самолета. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 га. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.-0-

﻿
Теги
авиакатастрофа, Россия, смерть
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Последнее задание выполнить было невозможно…
Туман и гололедица прогнозируются 12 марта в Беларуси
Белорусская метательница молота Анна Малыщик победила на международном турнире в Португалии
Картина выходных: открытие Паралимпиады, новый механизм изменения цен на топливо и победительницы забега Beauty Run
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ на "Беларуськалии"
Телеканал СТВ проводит конкурс на лучшую зарисовку о малой родине
ФОТОРЕПОРТАЖ: XXIV Международный фестиваль "Пуримшпиль" прошел в Витебске
В Беларуси может увеличиться финансирование строительства жилья по указу об адресном субсидировании
Футболисты брестского "Динамо" одолели БАТЭ и впервые завоевали Суперкубок Беларуси
Ушедших из дома минских подростков нашли в Орше
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4314 BYN 2.41 BYN 2.418 BYN
USD
1.9589 BYN 1.953 BYN 1.958 BYN
RUB
3.4482 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Гендиректор "Беларуськалия" о ЧП на предприятии и помощи семьям погибших
Все видео

Фотоновости

Баскетболисты "Рубона" победили сборную Брестской области
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Основным направлением денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено сохранение международных резервных активов на уровне не менее $6 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Вооруженные Силы проверяются по поручению Президента Беларуси
Лукашенко обсудил с Рапотой подготовку к ВГС Союзного государства
Политика
Александр Суриков. Фото из архива Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью - Суриков
Беларусь отметила важность разработки долгосрочной стратегии ООН в поддержку стран со средним уровнем дохода
Кравченко 12 марта посетит с рабочим визитом Брюссель
Экономика
Фото из архива Резидент "Великого камня" поставил в Беларусь 2 беспилотных автомобиля для проведения испытаний
Белорусская делегация провела переговоры в Аргентине и Уругвае о расширении сотрудничества
Duisburger станет в ближайшее время акционером управляющей компании "Великого камня"
Происшествия
СК устанавливает обстоятельства инцидента в шахте ОАО "Беларуськалий"
Следователи проводят проверку по факту обрушения крыши катка в Гомеле
Двое мужчин разбились насмерть на снегоходе в Миорском районе
Общество
В шахте ОАО "Беларуськалий". Фото из архива "Беларуськалий" окажет помощь семьям погибших шахтеров
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 13 марта
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю". Последнее задание выполнить было невозможно…
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова рассказала о малой родине и женщинах во власти
КГК выявил факты бесхозяйственности при сохранности госжилфонда в Гомельской области
Около 900 механизаторов из городов и райцентров будут помогать витебским аграриям на посевной
Спорт
Виктория Азаренко Виктория Азаренко проиграла в 2-м круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Белорус Иван Баранчик победил россиянина и претендует на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF
Определились соперники БГК им. Мешкова по "Финалу четырех" SEHA-лиги
Технологии
Минск готовится к запуску Wi-Fi на двух станциях метро и трех автобусных маршрутах
Илон Маск планирует испытательные полеты на Марс в 2019 году
Google обещает пользователям "околосветовую" скорость Интернета
Культура
Кадр из видеоролика Ролик о Национальной библиотеке Беларуси открыл "Туристический видеопутеводитель"
Молодежные театры из пяти стран выступят на фестивале "Параллельные миры" в Барановичах
Звезды Большого театра Беларуси выступят в Бобруйске
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 марта
Дженнифер Лоуренс зарегистрировалась в социальных сетях
Австралийский пенсионер голыми руками отбился от акулы
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Бессонные ночи мамы космонавта
Подушка безопасности для дольщика
БУДНИ королевы
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия