"Саратовские авиалинии" выплатят матпомощь семьям погибших членов экипажа Ан-148

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" выплатит по 1 млн российских рублей семьям погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"В целях оказания единовременной материальной помощи семьям погибших работников АО "Саратовские авиалинии" в результате крушения в районе Раменского (Московская область) 11 февраля 2018 года воздушного судна АН-148В принято решение о выплате единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей семьям погибших членов экипажа АО "Саратовские авиалинии", - говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили на месте крушения в Раменском районе Подмосковья почти 500 обломков самолета Ан-148 и свыше 1,4 тыс. фрагментов тел погибших. Поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются. В них задействованы более 1 тыс. человек и свыше 200 единиц техники.

Также сообщается, что США готовы оказать российским властям помощь в расследовании крушения самолета. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение 11 февраля, направлялся из московского аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья на площади более 30 га. На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Все они погибли.-0-