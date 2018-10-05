Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ выделят $10 млрд помощи Бахрейну

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ выдадут Бахрейну до 2022 года долгосрочный беспроцентный кредит на $10 млрд по программе ликвидации дефицита бюджета страны. Об этом 4 октября сообщает агентство Reuters.

Выделение средств ставит цель предотвратить рост государственного долга Бахрейна из-за падения цен на нефть в 2014 году и стабилизировать экономическую и политическую обстановку в регионе. Программа также включает реформы, направленные на сокращение неэффективных расходов и увеличение доходов, не связанных с нефтяным сектором.-0-