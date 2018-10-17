Сделка по Brexit может быть достигнута в ближайшее время - Мэй

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондон и Брюссель могут договориться о сделке по Brexit в ближайшие дни или недели, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Сделка по Brexit, до которого осталось менее полугода, является одной из главных тем нынешнего саммита ЕС в Брюсселе. Как отметила Тереза Мэй, после обсуждения этой темы в Зальцбурге в сентябре сторонам удалось продвинуться в решении этого вопроса, сделка по Brexit может быть достигнута в ближайшее время.

Большая часть вопросов, по которым были споры, уже решена. При этом пока не урегулирована проблема границы Ирландии, стороны не могут договориться о режиме контроля на ее границе.

Кроме того, премьер-министр Великобритании намерена поднять на саммите в Брюсселе проблемы миграции, а также вопросы противостояния новым угрозам для безопасности Европейского союза.

Как сообщалось, Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года. Далее наступит переходный период, он продлится до 31 декабря 2020 года.-0-