Седьмая жертва урагана "Элеанор" найдена во Франции

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до семи, сообщают информагентства со ссылкой на телеканал BFMTV.

Тело еще одной жертвы стихии найдено в населенном пункте Рувр-Сюр-Об. Ранее сообщалось о шести погибших и 25 пострадавших.

Ураган "Элеанор" обрушился на Францию в ночь на 3 января, он принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в реке Сена повысился более чем на 3 м. В связи с угрозой наводнения в Париже был объявлен желтый уровень опасности. В некоторых регионах страны были заблокированы автомобильные и железные дороги, отменены десятки авиарейсов. Власти оценили ущерб от урагана в 200 млн евро.-0-