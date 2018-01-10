Седьмая жертва урагана "Элеанор" найдена во Франции

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв урагана "Элеанор" во Франции увеличилось до семи, сообщают информагентства со ссылкой на телеканал BFMTV.
Тело еще одной жертвы стихии найдено в населенном пункте Рувр-Сюр-Об. Ранее сообщалось о шести погибших и 25 пострадавших.
Ураган "Элеанор" обрушился на Францию в ночь на 3 января, он принес с собой ливни, в результате которых уровень воды в реке Сена повысился более чем на 3 м. В связи с угрозой наводнения в Париже был объявлен желтый уровень опасности. В некоторых регионах страны были заблокированы автомобильные и железные дороги, отменены десятки авиарейсов. Власти оценили ущерб от урагана в 200 млн евро.-0-
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