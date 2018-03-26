Семьям погибших и пострадавшим в Кемерово выделят 76 млн российских рублей

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выделят 76 млн российских рублей, сообщает ТАСС.
Согласно опубликованному на сайте кабмина распоряжению, членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в 1 млн рублей на каждого погибшего. Те, кому в результате пожара причинен вред здоровью, получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.
По последней информации, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей. Согласно спискам судмедэкспетизы, по состоянию на 23.50 местного времени (20.50 мск), самым маленьким было 5 лет.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра в Кемерово. Открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв.м, ведется разбор завалов, на месте работают дознаватели, следователи СК.
Сообщается, что после трагедии в Кемерово проверки соблюдения правил противопожарной безопасности пройдут по всей России.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.412 BYN
|2.412 BYN
|USD
|1.9474 BYN
|1.945 BYN
|1.9484 BYN
|RUB
|3.418 BYN
|3.4 BYN
|3.416 BYN