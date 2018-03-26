Семьям погибших и пострадавшим в Кемерово выделят 76 млн российских рублей

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово выделят 76 млн российских рублей, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте кабмина распоряжению, членам семей погибших будет выплачиваться единовременное пособие в 1 млн рублей на каждого погибшего. Те, кому в результате пожара причинен вред здоровью, получат единовременное пособие в размере от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

Число погибших при пожаре в Кемерово увеличилось до 64 Сообщается, что спасатели и правоохранители полностью обследовали четыре этажа сгоревшего ТЦ. Дальнейшие поисковые работы будут вестись на шести участках. Для фиксации частично обрушившихся конструкций установлены два строительных крана.

Лукашенко направил соболезнования Путину и Тулееву в связи с трагедией при пожаре в Кемерово "С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерово, повлекшем человеческие жертвы, среди которых много детей. Это огромное горе не только для родных и близких, но и для всей России", - говорится в соболезновании, направленном в адрес Владимира Путина.

По последней информации, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека. Опознаны 25 погибших, из них 13 детей. Согласно спискам судмедэкспетизы, по состоянию на 23.50 местного времени (20.50 мск), самым маленьким было 5 лет.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра в Кемерово. Открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв.м, ведется разбор завалов, на месте работают дознаватели, следователи СК.

Сообщается, что после трагедии в Кемерово проверки соблюдения правил противопожарной безопасности пройдут по всей России.-0-