Сервис Uber продает часть акций конкуренту из Малайзии

Зарегистрированная в США Uber Technologies Inc. договорилась о передаче части бизнеса своему конкуренту Grab. Данная малазийская технологичная компания оказывает услуги такси на рынке Юго-Восточной Азии.

Окончательное обсуждение сделки состоится в понедельник в Сингапуре. В сделку войдет также Uber Eats наряду с другими подразделениями. После ухода американской компании Grab станет крупнейшим игроком на рынке.

Grab оказывает широкий спектр услуг такси и в сфере логистики. Ее приложениями пользуются более 86 млн человек, и она предоставляет услуги в 190 городах в Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, Мьянме и Камбодже.