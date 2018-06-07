Сестра королевы Нидерландов покончила с собой

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 33-летняя Инес Соррегьета, младшая сестра королевы Нидерландов Максимы, покончила жизнь самоубийством, сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Инес Соррегьета была найдена мертвой в своей квартире в Буэнос-Айресе. Отмечается, что женщина страдала от депрессии. Кроме того, у Инес была анорексия, в 2012 году она проходила лечение в психиатрической клинике.

Королева Максима объявила, что в связи с кончиной сестры не будет присутствовать на ряде публичных мероприятий. В частности, она отказалась сопровождать короля Виллем-Александра во время государственного визита в Латвию, Литву и Эстонию с 11 по 15 июня.

Инес младше Максимы на 13 лет. На свадьбе королевы она была одной из подружек невесты. Инес также была крестной матерью принцессы Нидерландов Арианы.-0-