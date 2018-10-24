Шквалистый ветер оставил без электричества тысячи домов в Чехии

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шквалистый ветер обрушился в ночь на 24 октября на Чехию, порядка 7 тыс. домов остались без электричества, сообщает чешский информационный портал Around Prague.
По данным метеорологов, скорость ветра ночью на большей территории страны достигла 70 км/ч, в Пардубицком и Южноморавском краях - 90 км/ч, в горных областях свыше 110 км/ч, а на горе Снежка - 160 км/ч.
Ветер обрывал линии электропередачи, валил деревья, сносил рекламные щиты. Из-за поваленных деревьев было приостановлено железнодорожное движение в Либерецком крае, а также из Праги в город Колин.
По прогнозам синоптиков, ветреная погода сохранится в Чехии до вечера 24 октября.-0-
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