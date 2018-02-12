Шотландские ученые выводят свиней, устойчивых к АЧС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты из Института Рослина в Шотландии с помощью геномных технологий будут разводить свиней, устойчивых к африканской чуме свиней (АЧС). Об этом пишет agronews.com.

Генетики хотят привить европейским сельскохозяйственным животным ген RELA, найденный у ряда пород африканских свиней, который отвечает за естественную невосприимчивость к заболеванию.

Шотландские эксперты модифицировали ген RELA у домашних свиней, чтобы сделать его приближенным к варианту этого гена у африканского сородича - бородавочника. Генетики утверждают, что это сделает животных настолько устойчивыми к заболеванию, что они не будут болеть даже при носительстве вируса.

Опыты в Институте Рослина осуществлялись на оплодотворенных яйцеклетках домашних свиней, уже появились на свет первые ГМО-поросята. Теперь специалисты проводят исследование, чтобы подтвердить свою гипотезу по поводу устойчивости животных к АЧС.

АЧС - одна из самых серьезных проблем, стоящих перед современными животноводами во всем мире. Согласно статистике, в Европе заболеваемость АЧС наносит урон экономике более чем на 1,5 млрд евро в год.-0-